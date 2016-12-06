انفجارات ضخمة وسط مدينة ميدي عقب استهداف مخزن سلاح للمليشيات الانقلابية





أفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بأن مدفعية الجيش استهدفت مخزن سلاح وسط مدينة ميدي مساء اليوم الاثنين – فجر الثلاثاء.





وحسب المصادر فإن انجار ضخم أعقبه حريق هائل جراء استهداف المخزن، حيث شوهد أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة مع انفجارات ضخمة متتالية هزت المدينة لساعات.





وأكدت المصادر وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية التي حاولت انقاذ بعض الأسلحة من المخزن وإخلاء مصابين.





وعلى مدى الأيام الماضية كبدت مدفعية الجيش المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة واستهدفت بدقة عالية العديد من الأهداف التابعة للمليشيا.





المصدر | الصحوة نت