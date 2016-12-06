اللواء القميري يتعهد من الخطوط الأمامية لصرواح باستكمال عملية التحرير





تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن عادل هاشم القميري، الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وحسب "المركز الاعلامي للجيش" فقد اطلع اللواء على سير العمليات العسكرية الجارية في جبهة صرواح والانتصارات التي تحققها وحدات الجيش في سبيل تحرير البلاد من الميليشيات الانقلابية.

وأكد اللواء القميري على المضي في استكمال عملية تحرير ما تبقى من المناطق والمحافظات.

كما حيا اللواء القميري الصمود الأسطوري والدور البطولي الذي جسده أبطال الجيش والمقاومة الشعبية.. شاكرا الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

هذا وتدور معارك عنيفة في آخر معاقل مليشيا الحوثي والمخلوع في صرواح غرب مأرب.