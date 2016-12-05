جريمة بشعة بطلها الانقلابيون مجدداً.. اعدام شقيقين في إب أمام منزلهما





أعدمت مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في محافظة إب شقيقين في مديرية المخادر.





وقالت مصادر محلية إن المليشيا الانقلابية اعدمت الشقيقين جهاد عبدالكريم القوسي وسليم عبدالكريم القوسي جوار منزلهم في منطقة الزراري بالسحول.





وحسب المصادر فإن العملية هذه تأتي بعد يوم واحد من اقتحام منزلهما واحراقه وتدمير مزارعهم.

وتضاف هذه الجريمة الى عشرات الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الانقلاب خلال الفترة الأخيرة في محافظة إب.

وكان قد سجل تقرير صادر عن منظمة رصد للحقوق والحريات 71 انتهاكاً في محافظة إب خلال شهر نوفمبر المنصرم.

المصدر | الصحوة نت