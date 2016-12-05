منظمة محلية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ مئات المختطفين من الموت في سجون المليشيا





ناشدت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية كل الضمائر الحية في العالم للقيام بدورها الإنساني تجاه ما يتعرض له مئات المختطفين في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع، بما فيهم الصحفي عبدالخالق عمران الذي اختطفته المليشيا مع عدد من زملائه في يونيو 2015 من أمانة العاصمة.

ويعاني الصحفي عمران من مشاكل صحية نتيجة لتعرضه الى تعذيب وحشي.





ودعت المنظمة في بيان لها حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، دعت كل الضمائر الحية لإنقاذ الصحفي عمران وكل المختطفين المعرضون الى الموت في سجون المليشيا الانقلابية.

وطالبت المنظمة كافة الهيئات والمنظمات الدولية للضغط على المليشيا الانقلابية للافراج الفوري عن الصحفي عبدالخالق عمران وتسليمه لأسرته لتدارك حالته الصحية المتردية.





كما طالب المنظمة الوطنية في ذات الوقت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة لزيارة سجون المليشيات ورصد تلك الانتهاكات البشعة التي ترقى الى جرائم ضد الانسانية والاسهام بفاعلية في تقديم ملفات قيادة المليشيات ليتم محاكمتهم امام المحاكم المحلية ومحكمة الجنايات الدولية وملاحقتهم قضائيا امام كل الجهات المعنية.

وكان قد عقدت أسرة الصحفي عمران اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا قالت فيه ان حياة عمران معرضة للخطر جراء رفض المليشيا الافراج عنه ونقله لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

هذا وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع اختطاف المئات من المدنيين في سجونها فيما يتعرض العديد منهم الى تعذيب وحشي.

وسجل مؤخراً عدد من الحالات التي توفيت جراء التعذيب الوحشي.





المصدر | الصحوة نت