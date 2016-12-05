عشرات الانتهاكات للمليشيا الانقلابية في حجة خلال نوفمبر "تقرير حقوقي "

أوضح تقرير حقوقي صادر عن ائتلاف منظمات المجتمع المدني بمحافظة حجة نشر مؤخرا عن ارتكاب مليشيات الحوثي جملة من الانتهاكات في شهر نوفمبر الماضي تنوعت بين الاغتيال والنهب والاختطاف والابتزاز ونصب نقاط تفتيش.

وقال التقرير أن مليشيات الحوثي اغتالت المواطن "موسى جمعان" وسط الشارع العام بمديرية عبس منطقة شفر، وذلك بحجة انه شارك ضمن المقاومة.

واشار التقرير الى أن المليشيات الحوثية الانقلابية قامت في شهر نوفمبر ايضا بحملة اختطافات منها اختطاف الاستاذ الجامعي بجامعة حجة الدكتور عبد العزيز الورقي واخوه الحارث والمعيد بالجامعة محمد احمد صغير حفيظ اثناء توجههم للعمل في كلية التربية وتم اقتيادهم الى جهة مجهولة.

كما قامت المليشيات باختطاف العديد من أبناء المحافظة وكذلك موظفين في مكتب التربية. وأشار التقرير الى بعض الممارسات من قبل مليشيات الحوثي منها نصب نقاط جديدة وابتزاز المواطنين بمبالغ مالية وسجن كل من يرفض ان يدفع المبالغ المطلوبة، وارغام الاباء بتوجيه اولادهم للجبهات للقتال مستخدمة في ذلك الترهيب والقوة والغطرسة وانتهاك الحريات وكشف التقرير عن قيام تلك المليشيات بطرد موظفي المستشفى الجمهوري بالمدينة بعد مطالبتهم بصرف مرتباتهم واغلاق بوابة المستشفى في وجوههم وتحرير مذكرة باسماء الموظفين لحراسة المستشفى بعدم ادخالهم لمزاولة اعمالهم. كما كشف التقرير عن قيام المليشيات بزراعة قنبلة في سوق قرحش بمديرية كشر انفجرت اثناء ازدحام السوق واودت بحياة ثلاثة من المواطنين المتسوقين في السوق وجرح اخرين بعضهم حالتهم خطرة.

وقال التقرير أن مليشيات الحوثي وصالح قامت باختطاف احدى النساء الميسرات بالمستشفى السعودي تدعى ريماس سليمان وأودعوها السجن المركزي بحجة انها توزع شرائح والعمالة للعدوان. كما منعوا عنها الزيارة من قبل اهلها وظلت في المشفى لمدة ثلاثة اشهر الامر الذي قادها للانتحار شنقا بإحدى دورات المياه الخاصة بالسجينات في السجن. وتعد تلك الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الانقلاب ضمن مسلسل شهري من الانتهاكات لحقوق الانسان وارهاب المواطنين واختطافهم والزج بهم في السجون والمعتقلات الخاصة بها.