إب: ميلشيات الحوثي تختطف شباب من مقاهي الانترنت بتهم كيدية لابتزاز أهاليهم

اقتحمت مليشيا الحوثي وصالح عدد من مقاهي الإنترنت واختطفوا عدد من شباب وأطفال المدينة بعد معاينة هواتفهم ومواقعهم على وسائل التواصل الاجتماعي بمدينة القاعدة جنوب محافظة إب.

وقالت مصادر محلية "أن ميلشيات الحوثي وصالح نفذت حملة اختطافات على مقاهي الإنترنت مساء أمس الأحد وصادرت هواتفهم واتهمو الشباب والأطفال بـ "الدواعش" بسبب صور ومقاطع فيديو تؤيد المقاومة في هواتفهم".

وأفادت المصادر" أن الميلشيات اتهمت الشباب بمهاجمة الانقلابيين في مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين أن القيادات الحوثية طلبت من اسر المختطفين مبالغ مالية من أجل الإفراج عنهم.

وتمارس ميلشيات الحوثي الابتزاز بحق اسر المختطفين حيث تعمل على اختطاف مواطنين ومن ثم الاتجار بهم في مفاوضة أهاليهم بدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل الإفراج عنهم في عدد من المناطق التي يسيطرون عليها.