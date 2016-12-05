مجهولون يفجرون أنبوب النفط في رضوم بشبوة





قالت مصادر محلية في محافظة شبوة أن مجهولون فجروا أنبوب النفط في مديرية رضوم مساء اليوم الإثنين.





وحسب المصادر، فإن أعمدة الدخان واللهب لا تزال تتصاعد من المكان حتى كتابة هذا الخبر، ( 9:00م). نتيجة العمل التخريبي الذي طال أنبوب الغاز في المحطة 9 الكيلو 285 القريب من مشروع الغاز الطبيعي المسال بالحاف.

يأتي هذا بعد ساعات من تصريح محافظ شبوة أحمد لملس الذي أكد فيها أن إدارته تعمل على استئناف إنتاج النفط وتصديره وكذا تشغيل منشأة بلحاف الغازية بعد توقف دام قرابة عامين.

وأوضح في تصريحات صحافية أن هناك خطة تنسيق مع وزارة النفط والمعادن بإعادة تشغيل الشركات النفطية في المحافظة وتم النزول إلى قطاع العقلة النفطي الذي تديره الشركة النمساوية (O.M.V) واللقاء بالفنيين هناك لترتيب عملية التشغيل من جديد.





وكشف المحافظ أن عملية إعادة الإنتاج ستكون خلال الأسابيع القليلة القادمة وذلك عبر نقله برًا إلى حضرموت لتصديره حتى تتم صيانة أنبوب النفط الرابط من منطقة عياد إلى ميناء النشيمة في سواحل شبو.





المصدر | الصحوة نت