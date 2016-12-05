استمرار احتجاز أكثر من 60 شاحنة إغاثية مدخل تعز والمعمري يدعو الى اتخاذ موقف حازم





اتهم مصدر مسؤول في مكتب محافظ تعز اليوم الاثنين، المليشيات الانقلابية بمواصلة احتجاز أكثر من ستين قاطرة محملة بالمساعدات كانت في طريقها الى عدد من مديريات محافظة تعز التي تشهد أوضاعا انسانية ومعيشية بالغة السوء نتيجة للحرب التي تشنها المليشيا الانقلابية على المحافظة منذ قرابة العامين.

وندد المصدر في بلاغ صحفي إستمرار الميليشيا الانقلابية باحتجاز عشرات الناقلات المحملة بمساعدات غذائية ومعونات اغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي جنوب غرب مدينة تعز .

ودعا المصدر برنامج الغذاء العالمي وكافة المنظمات الانسانية الى اتخاذ موقف حازم وكشف جرائم الانقلابيين واطلاع الرأي العام العالمي بجرائم الحرب وحصار المدن وتجويع سكانها من قبل المليشيات الانقلابية في صورة تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والانسانية .

هذا وتواصل المليشيا الانقلابية حجز نحو 64 قاطرة محملة بالمساعدات كانت في طريقها الى مديريات شرعب ومقبنة وجبل حبشي وخدير وترفض السماح لها بالمرور رغم مضي أكثر 25 يوما على احتجازها في المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوب غرب المدينة.

وتعيش تعز أوضاعا انسانية صعبة جراء استمرار الحصار والقصف العشوائي على المدينة من قبل المليشيا الانقلابية.



