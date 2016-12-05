بما يقارب خمسة ملايين دولار الحكومة تقر تحويل المستحقات المالية للطلاب في الخارج

أقرت الحكومة تحويل المستحقات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج ـ بمن فيهم الطلاب الذين تم إسقاط أسماءهم قسراً من قبل الانقلابيين ـ إلى حسابات السفارات اليمنية في الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء بدأت بتحويل المبالغ في كلاً من ماليزيا، روسيا، و المانيا ، بما يقارب خمسة ملايين دولار كمرحلة أولى.

وأكد مصدر مسئول في رئاسة الوزراء أن اللجان التي تم تشكيلها ستباشر عملية الصرف خلال يومين في تلك الدول وخلال الأيام المقبلة سيتم تحويل باقي مستحقات الطلاب المبتعثين في باقي دول الابتعاث.

وأشار الى أن الحكومة تعمل وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، على تخفيف معاناة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لإكمال مشوارهم التعليمي .