ولد الشيخ يعلن التزام كل الأطراف بهدنة لـ72 ساعة بدءا من الخميس

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ، موافقة جميع الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة تبدأ من الخميس القادم، تمهيدا لجولة مشاورات جديدة لإنهاء الحرب في البلاد.

وقال ولد الشيخ في تصريح صحفي، إنه تلقى تأكيدات من كافة الأطراف اليمنية بالتزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية المؤرخ 10 أبريل/نيسان 2016، والذي سيسري مرة أخرى اعتباراً من الساعة 23:59 مساء 19 تشرين الأول / أكتوبر 2016 بتوقيت اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.

وبناء على ذلك، رحب بإعادة وقف الأعمال القتالية الذي من شأنه أن يجنب الشعب اليمني المزيد من إراقة الدماء ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للذين هم في أشد الحاجة إليها.

ودعا المبعوث الأممي كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والمجتمع الدولي لتشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية وللعمل على أن يفضي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن.

كما دعا الى اعادة تفعيل فورية للجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها الى ظهران الجنوب بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات الكويت.

وختم بتذكير كافة الأطراف اليمنية بأن أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية يشمل التزام الأطراف بالسماح بحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين بحرية ودون أية عوائق إلى كافة أنحاء اليمن، بالإضافة إلى التوقف الكامل والشامل لكل العمليات العسكرية أياً كان نوعها.