رئيس الأركان يتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة السابعة بمحافظة صنعاء

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي اليوم الوحدات العسكرية في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

وألقى كلمة أمام منتسبي اللواء 139 مشاة بحضور قائد اللواء العميد الركن علي عبدالمغني، أكد فيها على أهمية ودور اللواء التاريخي في الحفاظ على استقرار البلد والدور المطلوب من منتسبيه في هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن، حتى استكمال دحر الانقلاب واستعادة كامل التراب الوطني ومؤسسات الدولة.

وقال اللواء المقدشي ان "بشائر النصر تلوح من كل ربوع الوطن من تعز الى صعدة والجوف وصنعاء .. مشيرا الى ان القوات المسلحة ستكون قريبا داخل العاصمة صنعاء".

كما زار رئيس الأركان قيادة المنطقة السابعة بقيادة اللواء الركن إسماعيل زحزوح واستمع منه الى شرح تفصيلي عن سير العمليات على امتداد الجبهة.

الى ذلك زار اللواء المقدشي معسكر اللواء 29 ميكا "العمالقة" وأشاد بمستوى الجاهزية العسكرية للواء، وتحدث الى المقاتلين عن اهتمام قيادة الجيش باللواء وامداده بالأسلحة النوعية اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة به في حماية البلد وتخليصه من الميليشيا الانقلابية التي جلبت الخراب والخوف والمجاعة لليمنيين.

وأشار الى أن أوهام الحوثيين وحلفائهم باستنساخ التجربة الإيرانية وتسريح الجيش واستبداله بتشكيلات ميليشاوية شبيهة بالحرس الثوري، لن تمر ولن يسمح الشعب اليمني باستلاب جيشه الوطني الباسل وهويته العروبية الضاربة في أعماق التاريخ.