إب: مقتل ضابط وشيخ قبلي بمدينة القاعدة وإصابة مدير أمن النادرة بعبوة ناسفة

قتل ضابط أمن وشيخ قبلي في حادثين منفصلين مساء أمس الأحد بمدينة القاعدة في محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن "الشيخ مشير القيسي" قتل الضابط "عبدالله الشرعبي" المتهم بقتل والده في العام 2007 والذي أفرجت عنه ميلشيات الحوثي بعد صدور حكم بإعدامه في صنعاء وألحقته بعمل في مدينة "القاعدة".

وأفادت المصادر "أن ميلشيات الحوثي قتلت الشيخ القيسى على الفور، الذي ينتمي إلى منطقة مخلاف بمديرية شرعب السلام في محافظة تعز".

من جانب آخر أصيب مدير امن مديرية النادرة العقيد أحمد سفيان واثنين من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه أثناء ذهابه إلى مقر عملة في إدارة الأمن.

وقالت مصادر محلية "أن دراجة نارية انفجرت في موكب مدير الأمن الذي أصيب وأسعف إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار ومن ثم إلى العاصمة صنعاء بسبب الإصابة الحرجة".

وتعيش محافظة إب حالة من الفلتان الأمني في ظل سيطرة ميلشيات الحوثي وصالح على مؤسسات الدولة فيها منذ أكتوبر من العام 2014، حيث تمارس الميلشيات العبث وحلق حالة من عدم الاستقرار في المحافظة.