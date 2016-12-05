صنعاء: المليشيات تعتدي على وقفة رابطة أمهات المختطفين أمام مبنى أمانة العاصمة

اعتدى مسلحون تابعون لمليشيا الحوثي والمخلوع صباح اليوم الأثنين على وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين أمام أمانة العاصمة بصنعاء .

وقال مصدر لـ"صنعاء اليوم" أن عناصر المليشيات قاموا بالتهجم على المحتجات من أسر المختطفين بالسب والشتم وسحب اللافتات وتفريق الوقفة بالقوة.

وأضاف المصدر أن المحتجات طالبن بإطلاق سراح ابنائهن من المعتقلات.

وأكدت رابطة امهات المختطفين أن أبناءهن تم اختطافهم من بيوتهم ومقار أعمالهم دون توجيه أي تهم إليهم.

ودعت المنظمات الحقوقية الدولية زيارة المعتقلات التابعة للحوثيين والتي يتم فيها احتجاز الآلاف من المختطفين للتأكد من سلامتهم وتقديم ما يحتاجونه من خدمات صحية ورعاية اجتماعية تخفف عنهم الجوع والبرد والمرض...

وكانت رابطة أمهات المختطفين قد حاولت عبر وفد يمثلها تسليم رسالة لأمين العاصمة المعين من المليشيات تطالب فيها بالافراج عن المختطفين لكن المسلحين التابعين له منعوهن من الوصول اليه.













وأصدرت الرابطة اليوم الاثنين بيان أكدت فيه استمرار حملات الاختطافات اليومية خارج إطار القانون، والتي تقوم بها جماعة الحوثي وصالح المسلحة ضد أبناء الشعب دون وجه حق.

وذكر البيان أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ويُقتَل مختطف تحت التعذيب في سجون الحوثيين دون أي إنسانية.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي وصالح المسلحة صحة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً وما قد يتعرضون له؛ فجريمة اختطافهم وتعذيبهم جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ..







