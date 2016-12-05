إصابة 9 مدنيين بقصف للمليشيات على حي سكني غرب تعز

أصيب تسعة مدنيين بجروح جراء قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي وصالح على حي بير باشا غرب مدينة تعز اليوم الاثنين، بحسب مصدر طبي.





وقال المصدر إن تسعة جرحى جميعهم من المدنيين وبينهم طفل وصلوا إلى مستشفى الروضة الخاص لتلقي العلاج من القصف الذي تعرضوا له في حي بير باشا غرب المدينة. من جهة أخرى، قُتل 14 حوثيا بينهم قيادي كبير في هجومين منفصلين فاشلين حاولوا من خلاله التقدم إلى موقع الدفاع الجوي شمال غرب المدينة وتصدت لهم قوات الجيش باللواء 17 مشاه مسنودا بالمقاومة.





وبحسب مصدر بالمقاومة، فقد حاولت المليشيات الانقلابية الهجوم على الموقع وتصدت لهم قوات الجيش والمقاومة ما أسفر عن مقتل 8 منهم وكررت الهجوم مرة أخرى في محاولة لسحب جثث المقاتلين وخسرت 6 آخرين. وأصيب في المواجهات أيضا اثنين من المقاومة الشعبية.