مصدر عسكري بميدي: مدفعية الجيش تقتل ٣٠ عنصرا من المليشيات وفرار العشرات

استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات لمليشيات الحوثي وصالح كانت قد وصلت خلال اليوميين الماضيين لجبهة ميدي.

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات المليشيات خلال ال ٤٨الساعة الماضية نتج عنها مقتل عقيد بالحرس الجمهوري واكثر من ٣٠ عنصرا من مسلحي المليشيا في جبهة ميدي بينما فر 90 اخرين باتجاه حيران، وذلك بعد وصولهم بأيام مما اسموه النكف الذي دعت له المليشيا الخميس الماضي في محافظة حجة.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من احراق طقمين للمليشيات احدهم يحمل مدفع p10.

وفي وقت متأخر من مساء أمس أكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة وصول اربع جثث من مليشيا الحوثي الى منطقة شوابة مديرية حرف سفيان محافظة عمران لقوا مصرعهم في جبهة ميدي قبل يومين.