قائد محور تعز: المرحلة الثانية لتحرير المحافظة ستنطلق قريبا

التقى اللواء ركن خالد فاضل قائد محور تعز، اليوم الاثنين قيادات تكتل أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة .

وناقش اللقاء العديد من القضايا التي تواجهها المدينة خلال هذه المرحلة الحرجة ومعالجة الإشكاليات العالقة في كافة الجوانب.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء ركن فاضل قيادات اللقاء المشترك مثمناً الدور الذي تلعبه الاحزاب والمكونات السياسية باعتبارها ركيزة أساسية ومحور هام في الحفاظ على وحدة الصف وايجاد حاضنة مجتمعية ومدنية شاملة تنطوي في معركة هادفه تحت راية الجيش الوطني والمقاومة والسلطة المحلية لإنهاء وطرد الانقلاب وتثبيت الدولة.

وأشار اللواء فاضل الى أن مسألة الأمن مرهونة بتوحيد الجهود والتفاف الجميع خلف الجهاز الأمني ومؤازرته ؛ مُشدداً على أنه يجب على الجميع التعاون من أجل كافة الإشكاليات العالقة في كافة الجوانب العسكرية و الأمنية وغيرها من الجوانب.

وأوضح فاضل انه سيتم اعادة النظر في احتياجات بعض الجبهات من الأسلحة الثقيلة التي يتطلب توفيرها.

كما تطرق اللقاء الى اجراءات المرحلة الثانية من معركة تحرير تعز حيث أكد اللواء فاضل بأن قيادة التحالف العربي قد تسلمت من قيادة المحور الخطة الثانية من معركة تحرير المدينة ، وقريباً بإذن الله ستطبق على الواقع وهناك وعود بذلك.

وعن التعينات والقرارات الأخيرة أكد أن أي قرارات يتم اتخاذها بالتوافق دون انفراد من أحد ونتقبل اعتراض أي طلب عليها.

وأضاف : تعز لن يحكمها فصيل أو حزب معين انما ابناء تعز جميعاً ، جميعنا ولا أحد سيتفرد بالحكم أو يفكر بذلك وتعز ستحكم بأبنائها جميعاً.

من جانبها عبرت قيادة أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز عن شكرها لجهود قيادة محور تعز ممثلة باللواء ركن خالد فاضل في معالجة العديد من القضايا والإشكالات والاهتمام البالغ بملف تحرير المدينة.