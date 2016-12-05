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أمير الكويت يبحث مع ولد الشيخ التطورات باليمن

الأثنين 05 ديسمبر 2016 02:06 م الصحو نت - متابعات
أمير الكويت يبحث مع ولد الشيخ التطورات باليمن

التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يزور الكويت حاليا.


وبحث الاجتماع تطورات الأحداث على الساحة اليمنية، وفرص السلام المرتكزة على المرجعيات ‏المحددة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار ‏الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي.


وفي أغسطس الماضي، أعلن ولد الشيخ أحمد انتهاء محادثات الكويت بين الحكومة اليمنية الشرعية من جهة والحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى، مؤكدا أن المعضلة الكبرى التي واجهتها المشاورات هي انعدام الثقة بين الأطراف المشاركة فيها.


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