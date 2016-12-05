40 مصرياً في قبضة الانقلابيين والقاهرة تبحث عن سبل الإفراج عنهم

قال سفير مصر في اليمن يوسف الشرقاوي، إنه يتابع واقعة اختطاف أكثر من 40 مصرياً في محافظة الحديدة على يد مجموعة من مليشيات الحوثي والمخلوع.

وأوضح السفير الشرقاوي في تصريحات لـ موقع 24 الاماراتي، أنه يتواصل مع الحكومة الشرعية في اليمن ومجموعة السفراء الثمانية عشر من أجل التدخل لممارسة الضغوط على الحوثيين، للإفراج على المصريين المحتجزين.

وأشار السفير المصري في اليمن يوسف الشرقاوي، إلى أن وزارة الخارجية تتابع أيضاً من جانبها الإفراج عن المصريين المحتجزين.

هذا وقالت مصادر محلية ان المصريين متواجدين في أحد السجون السرية التي استحدثتها ميليشيات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع اختطاف المئات من المدنيين في سجونها الخاصة بينهم سياسيون وصحفيون وأجانب منذ انقلابها على السلطة الشرعية قرابة العامين.

وكانت قد افرجت المليشيا الانقلابية عن امريكيين في الشهر الماضي كانوا محتجزين في العاصمة صنعاء.