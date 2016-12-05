عمران: المليشيات تختطف 9 من أبناء قصر الجنات

أفادت مصادر محلية بمنطقة (قصر الجنات) أن تسعة من أبناء المنطقة لا يزالون مختطفين في سجون المليشيا منذ أربعة أيام دون أن توجه لهم أي تهمة.

وقالت المصادر لــ مركز المستقبل الإعلامي إن المواطنين التسعة اختطفوا من مستشفى المتوكل بصنعاء أثناء زيارتهم لقريبهم محمد صالح الشدادي الذي أدخل المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته في التفجير الإجرامي الذي وقع في ناقلة الماء خاصته يوم الخميس الماضي في خط عمران الجنات.





هذا وقد عبّر أهالي وأقارب المختطفين عن استيائهم الشديد واستنكارهم لما قامت به مليشيا الحوثي وصالح من عمليات الاختطاف الواسعة والتعسفية بحق أبناءهم، والتي ليس لها مبرر، ولا تستند إلى دليل شرعي أو مسوغ قانوني حسب وصفهم.





أسماء المعتقلين..

زايد النقيب

عبدالله علي العقاري

أمين محمد النقيب

علي محسن الشدادي

شداد محمد النقيب

مجيب الشدادي

خالد حسين سهيل

أحمد أحمد سهيل

محمد صالح الشدادي