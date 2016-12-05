قائد عسكري: سلطات صعدة الشرعية تحضر لممارسة مهمامها من المناطق المحررة بالمحافظة

كشفت مصادر عسكرية مطلعة في جبهة «صعدة» عن توجهات لدى السلطة المحلية الموالية للشرعية بالمحافظة المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي لبدء ممارسة مهامها في مقر مؤقت من داخل إحدى المناطق المحررة في خطوة نوعية متقدمة تهدف إلى استعادة حضور الدولة في المدينة التي تخضع بشكل قسري لسيطرة المليشيات منذ عام 2011.





وأكد العقيد عبد الكريم أحمد القصوص أحد القيادات الميدانية للجيش الوطني في جبهة صعدة في تصريح لصحيفة «الخليج» أن قوات الشرعية بدعم من قوات التحالف تمكنت من تحقيق تقدم نوعي في مسار تنفيذ خطة تحرير محافظة صعدة، مشيراً إلى أن الفترة القليلة القادمة ستشهد وصول قوات الجيش إلى مركز المحافظة.





وأشار العقيد القصوص إلى أن سوء إدارة الحوثيين للمحافظة خلال السنوات الماضية التي تمكنوا خلالها من فرض سيطرتهم المطلقة على مديريات صعدة باستغلال الاضطرابات السياسية التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011م خلقت أجواء من الكراهية الشعبية في أوساط معظم قبائل صعدة.





ولفت إلى أن العديد من القبائل سارعت إلى إبداء استعدادها لدعم قوات الجيش بالمقاتلين والمشاركة بشكل فاعل في تعزيز تقدم قوات الشرعية في المحافظة التي تحولت إلى منطقة منكوبة جراء الخراب الذي ألحقته حروب الحوثيين المتعاقبة في معظم مديرياتها.





وتمكنت وحدات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وقوات التحالف العربي يوم أمس من استكمال تحرير منفذ علب الحدودي ومعظم منطقة مندبة التابعة لمديرية باقم بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.





يذكر أن «مندبة» منطقة جبلية مرتفعة مساحتها نحو كيلومترين مربعين، وتطل على منطقة ومركز مديرية باقم، واستكمال تحريرها يجعل خط الإمداد الرئيسي للميليشيات عبر الطريق الأسفلتي تحت السيطرة النارية للجيش.



