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هجومان منفصلان لمقاومة الحديدة يوقع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات

الأحد 04 ديسمبر 2016 11:32 م الصحوة نت | خاص
هجومان منفصلان لمقاومة الحديدة يوقع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات


أفادت مصادر في مقاومة تهامة إن قتلى وجرحى سقطوا من المليشيات الانقلابية في هجومين منفصلين اليوم الأحد.


وحسب المصادر فإن رجال المقاومة هاجموا بالرصاص الحي اثنين من المليشيا في شارع جيزان بمدينة الحديدة عصر اليوم ما أدى الى اصابتهم اصابة مباشرة.

 

كما نفذ رجال المقاومة هجوماً آخر في خط الكدن استهدف اثنين من المليشيا مساء اليوم الأحد ما اسفر عن مصرع أحدهما واصابة الآخر بجروح خطيرة.

 

يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع انتهاكاتها ضد أبناء تهامة في مختلف المدن وتقوم بحملات اعتقالات عشوائية.

 

 المصدر | الصحوة نت

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