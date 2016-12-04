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مصرع قيادي حوثي في ميدي وفرار 90 مسلحاً باتجاه حيران

الأحد 04 ديسمبر 2016 10:35 م الصحوة نت | خاص
مصرع قيادي حوثي في ميدي وفرار 90 مسلحاً باتجاه حيران


لقي قيادي في مليشيا الحوثي والمخلوع مصرعه بالإضافة الى 11 آخرين وذلك في تجدد الاشتباكات محيط مدينة ميدي.


وحسب "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" فإن القيادي في جبهة ميدي المدعو "خالد علي أحمد ساري وصلت جثته أمس السبت الى مديرية وشحة بمحافظة حجة هو و11 آخرين.

 

يأتي هذا فيما أكدت المصادر ذاتها عن هروب 90 عنصراً من مليشيا الحوثي والمخلوع بعد وصولهم بأيام وذلك ضمن ممن شاركوا بما سمي "النكف " الذي دعت له المليشيا الخميس الماضي بمحافظة حجة.


 المصادر أكدت هروب هذه المجموعة باتجاه حيران وذلك بعد أيام من وصولهم الى الجبهة.


وحاولت مليشيا الحوثي والمخلوع حشد مقاتلين الى الجبهات بعد مصرع المئات من مقاتليها وفرار العشرات، مؤخراً.


وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة في الأيام الماضية في جبهتي حرض وميدي.


المصدر| الصحوة نت

 

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