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وزير الخارجية يعلن الموافقة على وقف إطلاق النار

الأثنين 17 أكتوبر 2016 11:04 م الصحوة نت - متابعات:
وزير الخارجية يعلن الموافقة على وقف إطلاق النار

 

أعلن وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، مساء الإثنين، موافقتهم على وقف إطلاق النار لمدة 72ساعة. مطالبا بتفعيل لجان التهدئة ورفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون وحلفاؤهم على مدينة تعز.

وقال الوزير المخلافي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد".

وأضاف أن قرار وقف إطلاق النار من الجانب الحكومي مرهون بمدى التزم الطرف الآخر بذلك (في إشارة منه الى الحوثيين وقوات المخلوع علي صالح)، بالإضافة إلى تفعيل لجنة التهدئة وفتح الحصار عن تعز جنوب البلاد.

وجاء الإعلان الرسمي من الوزير اليمني عقب الدعوة التي وجهها وزيرا خارجية لندن وواشنطن، أمس الأحد، بحضور المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ إلى الرئيس هادي وجماعة الحوثي بوقف غير مشروط لإطلاق النار بحلول الإثنين والثلاثاء، والعودة إلى طاولة التفاوض.

 

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