نقل معتقل يمني من غوانتانامو الى الرأس الاخضر

اعلنت الادارة الاميركية نقل المعتقل اليمني شوقي عوض بازهير من سجن غوانتانامو الى جزر الرأس الاخضر، ما يخفض الى 59 عدد الاسرى الموجودين في هذا السجن في جزيرة كوبا.

وقالت وزارة الدفاع الاميركية في بيان "ان الحكومة الاميركية تشكر لحكومة الرأس الاخضر مبادرتها الانسانية".

واضاف البيان ان الحكومتين تأكدتا ان هذا النقل سيتم "بشكل يتناسب مع الشروط الامنية والمعاملة الانسانية".

وتسعى ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى ايجاد بلدان تستقبل الاسرى الذين يمكن اطلاق سراحهم من غوانتانامو، قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي في العشرين من كانون الثاني/يناير المقبل.

وفشلت ادارة اوباما في الوفاء بوعدها باغلاق هذا المعتقل قبل انتهاء ولايته، الا انها تسعى لكي يكون العدد الباقي صغيرا جدا.

وبحسب قاعدة المعلومات لصحيفة نيويورك تايمز فان شوقي عوض بازهير يمني الجنسية.

وكان اعتقل في الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2002 في كراتشي في باكستان خلال هجوم على مجموعة من الناشطين في تنظيم القاعدة. واتهم بالاعداد لارتكاب اعتداءات ضد القوات الاميركية في كراتشي.

وكانت الادارة الاميركية وضعت بازهير في تموز/يوليوالماضي على لائحة الاسرى الذين يمكن نقلهم من سجن غوانتانامو، معتبرة ان اعتقاله "لم يعد ضروريا لحماية الولايات المتحدة من التهديد".