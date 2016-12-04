ميلشيات الحوثي تقتل ثلاثة موظفين بمقر شركة توتال وتنهب معدات كهربائية

قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء" أن ميلشيات الحوثي قتلت ثلاثة من حراس شركة توتال الفرنسية أثناء تنفيذهم اعتصام في مقر الشركة بسبب انقطاع رواتبهم منذ عام ونصف مساء أمس السبت".

وقال المحامي محمد مهدي المسوري "أن أكثر من عشرة أطقم تابعة للحوثيين اقتحمت مقر شركة توتال الفرنسية وقتلت ثلاثة من الأبرياء وجرح آخرين ونهب عشرات المولدات الكهربائية".

وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك "حاول أولئك القتلة ومن يقودهم منذ فتره اقتحام مقر الشركة ونهب محتوياتها من معدات وغيرها ودخل في الوسط بعض الوجهاء والمشايخ والقضاء كذلك وفشلوا في الاستيلاء عليها خلال الأيام الماضية".

وتداولت وسائل إعلام تابعة لميلشيات الحوثي أنها قامت بالقبض على خلية إرهابية وقتل ثلاثة وإصابة آخرين ولكنها لم تقل أنها ضبطت أسلحة وإنما سرقت مولدات كهربائية بحسب المحامي المسوري. وحظيت الجريمة بتداول واسع في أوساط الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تكتم من قبل ميلشيات الحوثي حيث عبروا عن مدى استهتار الميلشيات بدماء المواطنين اليمنيين دون اكتراث.

وتمارس ميلشيات الحوثي في العاصمة صنعاء انتهاكات مستمرة بحق المواطنين منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في سبتمبر من العام 2014 حيث أقدم احد مسلي جماعة الحوثي نهاية العام الماضي على قتل مواطن في طابور الجوازات بدم بارد.