بالصور طلاب اليمن في مصر ينظمون وقفة احتجاجية واعتصاماً مفتوحاً في مبنى السفارة اليمنية بالقاهرة

نفذ الطلاب اليمنيون الدارسون في الجامعات المصرية وقفة احتجاجية ظهر اليوم في مبنى السفارة اليمنية بالقاهرة احتجاجاً على تأخير استلام مستحقاتهم وتجاهل مطالبهم.

وقد حاول الطلاب لقاء السفير اليمني بالقاهرة الدكتور محمد مارم لشرح مطالبهم إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك وتم تجاهلهم فقرر الطلاب الاستمرار في الاحتجاج واقامة اعتصام مفتوح حتى تحقيق كافة المطالب.

ويطالب الدارسون المبتعثون بصرف الربع الرابع لجميع الطلاب الدارسين بصورة عاجلة ومتابعة اللجان المكلفة بتنفيذ ذلك، وإعادة المنزلين بصورة غير قانونية من الربع الثالث وتحديث البيانات من الملحقية وفق إفادات الطلاب عن وضعهم الدراسي ورفع التعنت الحاصل عليهم من قبل لجنة وزارة التعليم العالي في صنعاء.

ويطالبون أيضا بصرف مستحقات طلاب التبادل الثقافي الذين يعانون الأمرين منذ أكثر من عام بدون مستحقات. وصرف ارباع الطلاب الموقوفين والذين لديهم أوامر صرف من الوفر، وصرف مستحقات طلاب الاستمرارية من موفدي الجامعات.

كما يطلبون بسرعة صرف تذاكر الخريجين من الخطوط اليمنية أسوة بزملاءهم وتنفيذ التوجيه الصريح لرئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر بصرف التذاكر، وايقاف التعسف الصادر بحق طلاب الدراسات العليا في التخصصات الإنسانية والذين رفضت لجنة وزارة التعليم العالي في صنعاء التمديد لهم دون مبرر في مخالفة صريحة لقانون الابتعاث. وسرعة البت في نتيجة المفاضلة لمنح التبادل الثقافي التي حبست في أدراج السفارة منذ ما يزيد عن الشهرين.

وقد طالب المعتصمون السفارة اليمنية بالقاهرة بالقيام بواجبها تجاه الطلاب والوقوف إلى جانبهم بدلا من تجاهلهم كونها المسؤول المباشر عن الطلبة والمسؤول عن البحث عن حلول عملية لها مع الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ أهم المطالب الملحة مؤكدين أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تحقيق كافة المطالب ولا تراجع عنها .



