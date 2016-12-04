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اللواء القميري: ماضون في النضال حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة

الأحد 04 ديسمبر 2016 09:29 م الصحوة نت - متابعات
اللواء القميري: ماضون في النضال حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة

تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عادل القميري الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب واطلع على مستوى الاستعدادات والجاهزية القتالية والبطولات التي يسطرها الأبطال في معركة التحرير ودحر الميليشيات الانقلابية.

وأشاد اللواء القميري بالدور الذي يقدمه أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية في الدفاع عن الوطن، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة. مشيرا إلى أن الجيش على أهبة الجاهزية والاستعداد لاستكمال معركة التحرير حتى انهاء الانقلاب واستعادة الشرعية وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المناطق والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وأكد القميري على مواصلة النضال والسير على درب الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن.‏ 

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