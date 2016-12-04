مسترك تعز يرفض الاعتراف بالقرارات التي صدرت مؤخرا ببعض مدراء المديريات

عبرت أحزاب اللقاء المشترك بتعز عن رفضها القرارات التي صدرت مؤخرا ببعض مدراء المديريات رفضا مطلقا، مؤكد دعمها المطلق في تمكين السلطة المحلية ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في كل المجالات.

وقال المشترك في بلاغ صحفي إنه يرفض أي قرارات تتخذ بعيدا عن المعايير والإجراءات القانونية وبعيدا عن التوافق والشراكة.

ودعا مشترك تعز في اجتماعه الدوري الحكومة إلى الإسراع في إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة وتقديم الدعم الكافي لألوية الجيش الوطني بالمحافظة للعمل معا على استكمال تحرير المحافظة.

وطالب الحكومة الاهتمام بعلاج الجرحى وأسر الشهداء، مشيدا بمواقف أبناء المحافظة في الدعم المستمر للجيش الوطني والتصدي لتحشيد الانقلابيين ضد المحافظة.