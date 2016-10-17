نائب الرئيس يوجه بتفعيل أداء مؤسسات الدولة بشبوة .





وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بتفعيل أداء مؤسسات الدولة بمحافظة شبوة وخدمة المواطنين والعمل على تأمين المنشآت العامة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع فيها، مشيداً بدور أبناء شبوة ورجالها ومقاومتهم للمليشيا الانقلابية ودعمهم للشرعية الدستورية.

ونوه نائب رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم بمحافظ محافظة شبوة أحمد حامد لملس ،بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أبناء محافظة شبوة في سبيل استكمال تحرير المحافظة، مؤكدا اهتمام القيادة السياسة بتلبية متطلبات المحافظة بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية.

كما ناقش نائب الرئيس مع محافظ شبوة تطورات الأوضاع ومختلف القضايا المرتبطة بالمحافظة، والمستجدات الميدانية في جبهة عسيلان وما تتطلبه المحافظة من احتياجات لبسط سلطة الدولة في مختلف مديرياتها.

من جانبه ثمن محافظ محافظة شبوة اهتمام نائب رئيس الجمهورية بمتابعة الاوضاع في المحافظة وزيارته لمديرياتها، مؤكدا بأن السلطة المحلية ستبذل أقصى جهودها لاستعادة مؤسسات الدولة والشروع في البناء وإعادة إعمار ما خلفته الميليشيا من دمار وخراب في البنى التحتية.