عمران: المليشيات تختطف وتعدي على مواطنين استنكروا جرائمها

قامت مليشيات الحوثي وصالح بالاعتداء على مواطن وأصابته بجروح بالغة أثناء محاولته التدخل لإنقاذ مواطن آخر تم الاعتداء عليه بحجة حمله بطاقة الحرس الجمهوري سابقاً في منطقة الصرارة بمحافظة عمران.

ونقل -مركز المستقبل الإعلامي- عن مصادر بمحافظة عمران أن المليشيات اعتدت على الجندي في الحرس الجمهوري علي علي صالح القاضي -من مديرية جبل يزيد- وتم إيداعه السجن وأثناء محاولة “محمد الشطيني" التدخل لانقاذ القاضي اعتدت عليه المليشيات امام ابنه وزوجته بعد ترويعهم ومن معهم من الركاب بوابل من الرصاص وهم يستقلون سيارتهم في طريقهم لمدينة عمران محاولة اقتياده إلى السجن وهو ينزف دما.

وفي قرية نجر التابعة لمديرية عيال سريح جنوب مدينة عمران داهمت المليشيات اليوم الأحد داهمت منازل المواطنين واختطفت ثلاثة مواطنين وهم نبيل الأسود ومحمد ناجي، وعلي عرافه، وذلك على خلفية اعتراضهم على اقتحام المليشيات لمنزل الشهيد فؤاد عافية وتفتيشه للمرة الثالثة على التوالي.

وبحسب مصادر محلية في قرية نجر فإن المليشيات تختطف على الفور كل من يعترض أو ينتقد تصرفاتها بخصوص مداهماتها للقرية، وتفتيشها المستمر وغير المبرر لمنزل الشهيد عافية. وكانت المليشيات اختطفت أمس السبت شاهر عافية شقيق الشهيد فؤاد عافية أثناء تواجده بالمستشفى العام بعمران لرؤية جثمان شقيقه، ليصل عدد المختطفين من أبناء قرية نجر الى أربعة.

يذكر أن المليشيا وبشكل هستيري تقوم باختطاف كل من يأتي الى مستشفى عمران العام لرؤية جثمان الشهيد عافية.