الرئيسية / آخر الأخبار

اليونيسف: الحوثيون يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن

الأحد 04 ديسمبر 2016 07:48 م الصحوة نت - متابعات
اليونيسف: الحوثيون يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن شعار اليونيسف

قالت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة أن ميلشيات الحوثي الحوثيين يعرقلون عملية وصول المساعدات الإنسانية والدوائية إلى اليمن في محاولة للسيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسف سوانجين في تصريح نقلته "واشنطن بوست" أن العديد من المرافق الصحية في المناطق الشمالية والساحلية تواجه نفس المأزق، وقد بقيت العديد من المستلزمات الضرورية في البلدان المجاورة لعدة أشهر في انتظار موافقة من الحوثيين.

ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوى في الأمم المتحدة "أن اليمن يواجه إلى تدهور في الوضع الاقتصادي نتيجة الحصار الذي يفرضه الحوثيين على المساعدات الانسانية.

وذكر المسئول "أن موجات الصراعات المعقدة بين الحوثيين والحكومة جعل الجهود التي تقوم بها العديد من المنظمات غير كافية لمساعدة المتضررين من الأزمة بالإضافة إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة".


وتفرض ميلشيات الحوثي وصالح حصار على مدينة تعز حيث تمنع وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية ، بالإضافة إلا انها تفرض رقابة على عمل المنظمات الإنسانية داخل اليمن وتعمل على نهب المساعدات الإنسانية.

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى