اليونيسف: الحوثيون يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن

قالت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة أن ميلشيات الحوثي الحوثيين يعرقلون عملية وصول المساعدات الإنسانية والدوائية إلى اليمن في محاولة للسيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسف سوانجين في تصريح نقلته "واشنطن بوست" أن العديد من المرافق الصحية في المناطق الشمالية والساحلية تواجه نفس المأزق، وقد بقيت العديد من المستلزمات الضرورية في البلدان المجاورة لعدة أشهر في انتظار موافقة من الحوثيين.

ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوى في الأمم المتحدة "أن اليمن يواجه إلى تدهور في الوضع الاقتصادي نتيجة الحصار الذي يفرضه الحوثيين على المساعدات الانسانية.

وذكر المسئول "أن موجات الصراعات المعقدة بين الحوثيين والحكومة جعل الجهود التي تقوم بها العديد من المنظمات غير كافية لمساعدة المتضررين من الأزمة بالإضافة إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة".





وتفرض ميلشيات الحوثي وصالح حصار على مدينة تعز حيث تمنع وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية ، بالإضافة إلا انها تفرض رقابة على عمل المنظمات الإنسانية داخل اليمن وتعمل على نهب المساعدات الإنسانية.