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الجيش يستكمل تحرير منفذ وجمارك علب ومعظم منطقة مندبة الحدودية

الأحد 04 ديسمبر 2016 06:17 م الصحوة نت- متابعات
الجيش يستكمل تحرير منفذ وجمارك علب ومعظم منطقة مندبة الحدودية منفذ علب

تمكنت وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي من استكمال تحرير منفذ علب الحدودي ومعظم منطقة مندبة التابعة لمديرية باقم بمحافظة صعدة.


وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الاثلة إن عمليات التحرير مستمرة وأن وحدات الجيش والمقاومة في تقدم مستمر. مضيفا في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت طيبة.


من جهته، أفاد القيادي في جبهة صعدة الشيخ يحي مقيت، إن وحدات الجيش والمقاومة استكملت تحرير منفذ علب والجمارك بشكل كامل.

وأضاف في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الجيش تمكن، اليوم الأحد، من تحرير 13 موقعا كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع بمنطقة مندبة التابعة لمديرية باقم بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة استمرت منذ ليلة امس. 


وقال مقيت إن وحدات الجيش والمقاومة نفذت عملية نوعية مباغتة الليلة الماضية وهاجمت مواقع الميليشيات وتمكنت من تحرير 13 موقعا كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية، مؤكدا أن الجيش مستمر في التقدم حتى استكمال دحر جيوب الميليشيات التي لا تزال تتمركز في ثلاثة مواقع جنوب المنطقة. مشيرا إلى عناصر الميليشيات فرت مذعورة تجر أذيال الهزيمة وتكبدت خسائر في الأرواح والعتاد.


وأكد مقيت أن الجيش يواصل التقدم حتى استكمال تحرير المنطقة وتحرير كامل محافظة صعدة ودحر الميليشيات الانقلابية من جميع المناطق والمحافظات اليمنية.


يذكر أن مندبة هي منطقة جبلية مرتفعة مساحتها حوالي 2 كيلو متر مربع، وتطل على منطقة ومركز مديرية باقم، واستكمال تحريرها يجعل خط الامداد الرئيسي للميليشيات عبر الطريق الاسفلتي تحت السيطرة النارية للجيش.


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