المليشيا تختطف 60 مواطنا بينهم كبار السن وأطفال في البيضاء

اختطفت مليشيا الحوث وصالح الانقلابية، اكثر من 60 شخص من ابناء قرية طياب بينهم طلاب مدارس وكبار سن، في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر أن" المليشيا اقتحمت قرية طياب، واختطفت 30 مواطنا بينهم كبار سن وأطفال، إضافة الى 15 طالبا و4 معلمين، الى معتقلاتهم في الوحدة الصحية في القرية".

وتأتي هذه الاختطافات بعد تقدم المقاومة الشعبية في جبهة طياب وتحرير جبل زمهر، ومقتل أكثر من 10 مسلحين من الانقلابيين. وذكر القيادي في المقاومة الشعبية محمد الطيابي، ان رجال المقاومة سيطروا بشكل كامل على المواقع الذي كانت تتمركز فيه الميليشيا في جبل زمهر بطياب مديرية ذي ناعم.

ولفت الى ان المقاومة دمرت طقما للمليشيا، وعربة بي ام بي، بمنطقة المحتد، كانت في طريقها لتعزيز مواقع المليشيا.