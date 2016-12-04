الرئيسية / آخر الأخبار

المليشيا تختطف 60 مواطنا بينهم كبار السن وأطفال في البيضاء

الأحد 04 ديسمبر 2016 05:50 م الصحوة نت - متابعات
المليشيا تختطف 60 مواطنا بينهم كبار السن وأطفال في البيضاء

اختطفت مليشيا الحوث وصالح الانقلابية، اكثر من 60 شخص من ابناء قرية طياب بينهم طلاب مدارس وكبار سن، في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر أن" المليشيا اقتحمت قرية طياب، واختطفت 30 مواطنا بينهم كبار سن وأطفال، إضافة الى 15 طالبا و4 معلمين، الى معتقلاتهم في الوحدة الصحية في القرية".

وتأتي هذه الاختطافات بعد تقدم المقاومة الشعبية في جبهة طياب وتحرير جبل زمهر، ومقتل أكثر من 10 مسلحين من الانقلابيين. وذكر القيادي في المقاومة الشعبية محمد الطيابي، ان رجال المقاومة سيطروا بشكل كامل على المواقع الذي كانت تتمركز فيه الميليشيا في جبل زمهر بطياب مديرية ذي ناعم.

ولفت الى ان المقاومة دمرت طقما للمليشيا، وعربة بي ام بي، بمنطقة المحتد، كانت في طريقها لتعزيز مواقع المليشيا. 

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى