قيادة محور تعز تلتقي احزاب اللقاء المشترك لمناقشة التطورات الأمنية والعسكرية

عبرت قيادة أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز عن شكرها لجهود قيادة محور تعز ممثلة باللواء ركن خالد فاضل في معالجة العديد من القضايا والإشكالات والاهتمام الكبير بملف تحرير المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء الركن خالد فاضل، قيادات تكتل أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة، لمناقشة الأوضاع والتطورات الأمنية على مستوى الجبهة الداخلية والعسكرية في مختلف جبهات القتال.

وثمن اللواء ركن فاضل بالدور الكبير الذي تلعبه المكونات السياسية باعتبارها ركيزة أساسية ومحور هام في معركة تحرير المحافظة من المليشيا الانقلابية والالتفاف حول مفاهيم تثبيت الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.

ولفت فاضل الى أهمية هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف جميعاً لتحرير المحافظة وتجاوز الإشكاليات وتفعيل مؤسسات الدولة.

واعرب عن تقديره في إنجاز عملية دمج أفراد المقاومة الشعبية بمؤسسة الجيش الوطني كخطوة نحو ترسيخ مفاهيم الدولة بالمحافظة والمضي قدما نحو تحريرها من المليشيا حسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.

وشدد اللواء ركن فاضل على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بالتعاون مع جميع المكونات والأطراف لتجاوز أعباء الواقع والمضي قدما لتحرير المحافظة وطرد المليشيات الانقلابية.