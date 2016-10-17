قائد عسكري بتعز يشيد ببطولات قوات الجيش والمقاومة بالمحافظة

قام العقيد الركن/ عبده حمود الصغير، قائد الجبهة الغربية، بزيارة تفقدية إلى مواقع الجيش الوطني و المقاومة الشعبية في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز.

وجاءت الزيارة، بالتزامن مع احتفالات الوطن بأعياد ثورتي سبتمبر واكتوبر ، وضمن الترتيبات الميدانية للجبهات التابعة للواء 17 مشاة في محور تعز.

واطلع رئيس عمليات اللواء 17، العقيد عبده حمود، على وضع الجبهات وسير العمل العسكري فيها، مشددا على رفع الجاهزية القتالية هناك، ومثمنا جهود الأبطال المرابطين في الثغور.

وأكد العقيد الصغير، عقب الزيارة، بأن معنويات أفراد الجبهة مرتفعة، تعكس عمق الوطنية التي يتحلى بها أفراد المقاومة والجيش الوطني ،و تطلعهم وعزيمتهم لصناعة مستقبل خال من حكم الاستبداد والظلم والإمامة المتخلف.

وأضاف الصغير، "أن جبل حبشي يستمد قوته ورسوخه من ثبات ورسوخ أولئك الأبطال المرابطين الصامدين لأجل عزة وكرامة الأرض والإنسان.

وثمن جهود القادة الميدانيين في مواقع العزة، ورباطة جأشهم، التي تعكس صمود الجبهات أمام قوى الانقلاب المدججة بكافة الأسلحة المنهوبة من مقدرات الدولة.