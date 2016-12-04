روسيا تؤكد دعمها للشرعية والحل السلمي في اليمن

اكد السفير الروسي موقف بلاده الداعم للشرعية الدستورية والحل السلمي في اليمن ..مشيراً الى أهمية التوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب ويخفف من معاناة الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، بوكيل وزارة الخارجية اليمني للشؤون السياسية، منصور بجاش، حسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية.

من جهته أشاد بجاش بدعم روسيا الاتحادية للشرعية الدستورية وإدانتها لتشكيل حكومة الانقلاب في صنعاء باعتبارها خطوة أحادية الجانب تعيق التسوية السياسية في البلاد.

كما تطرق اللقاء الى ملاحظات الحكومة الشرعية على خارطة ولد الشيخ والتي سلمت الى المبعوث الاممي خلال لقائه برئيس الجمهورية عبدربه منصور في العاصمة المؤقتة عدن.