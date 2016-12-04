رئيس الوزراء يناقش آلية ضم قوات الحزام الأمني في عدن الى تشكيلات الجيش





ناقش رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن آلية ضم قوات الحزام الأمني ضمن تشكيلات الجيش الوطني أو ضمن الوحدات الأمنية .





جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمجموعة من قيادات الحزام الأمني ، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي يقوم به الحزام الأمني في حفظ الأمن والاستقرار في مدينة عدن والمدن المحررة.





من جهته تحدث قائد قوى الحزام الأمني نبيل المشوشي عن طبيعة الترتيبات العسكرية التي تنتهجها قوات الحزام في حماية مختلف مداخل مدينة عدن وغيرها من المدن المحررة.





هذا وتجري اتخاذ العديد من الخطوات الأمنية من قبل قوات الشرعية وقيادة التحالف لفرض المزيد من الضبط الأمني في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.





الصحوة نت| متابعة خاصة