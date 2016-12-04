أمير الكويت: خارطة الطريق في اليمن يجب أن تكون وفق المرجعيات الثلاث

جدد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت موقف دولة الكويت الداعم لجهود المبعوث الخاص الى اليمن وخارطة الطريق المرتكزة على المرجعيات الأساسية وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار (2216).





جاء ذلك خلال استقباله اليوم في قصر بيان المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.





كما بحث ولد الشيخ أيضاً مع وزير الخارجية الكويتي سبل استئناف المشاورات اليمنية.





ويجري ولد الشيخ جولة مباحثات في عدد من الدول لاستئناف المشاورات اليمنية.





وكان قد سلم الرئيس عبدربه منصور هادي المبعوث الأمم ملاحظات الحكومة حول خارطة الطريق، داعياً الى تصحيح مسارها.





الصحوة نت - متابعة خاصة