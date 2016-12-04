محافظ صعدة يؤكد تحرير منفذ علب بصورة كاملة واحتدام المعارك في مندبة

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير منفذ علب بصورة كاملة والمواقع المجاورة بمحافظة صعدة معقل المليشيا الانقلابية.

وقال محافظ صعدة هادي طرشان الوائلي في منشور له على صفحته "بالفيسبوك" إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على المنفذ بصورة كاملة ويجري حالياً تطهير مناطق مندبة.

وكان قد أكدت مصادر محلية فجر اليوم الأحد أن قوات الجيش والمقاومة تجاوزت نقطة جمارك علب وسط احتدام المعارك في المنطقة.





كما أكد وكيل محافظة صعدة قائد محور علب يوسف دهباش، أكد مقتل العشرات من الميليشيات الانقلابية وأسر ثلاثة وتدمير عدد من المواقع العسكرية ومخازن السلاح.





وشنت مقاتلات التحالف عددا من الغارات الجوية على مواقع المليشيا الانقلابية في ذات المنطقة.

المصدر | الصحوة نت