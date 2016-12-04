المرأة الجوفية المقاتلة في حفل تكريمي برعاية المحافظ

شهدت محافظة الجوف اليوم الأحد حفل تكريم المرأة المقاتلة الجوفية برعاية محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي والشيخ حسن أبكر.





وفي الحفل الذي أقيم تحت شعار "كلنا فداء اليمن" ألقت "جمعة عرفج هضبان" كلمة تحدثت فيها عن الأدوار البطولية للمرأة الجوفية في مجال إعداد الطعام ونقل الامداد وحمل السلاح للضرورة.





وحثت "جمعة" أبناء وازواج المرأة الجوفية على الثبات حتى تحرير كامل البلاد من المليشيا الانقلابية.





من جانبه أشاد اللواء أمين الوائلي بالدور النضالي للمرأة في الجوف، مؤكداً بأن الجميع ماضٍ على درب الشهداء حتى استعادة كافة المحافظات.

كما القى الشيخ الحسن أبكر كلمة في الحفل ترحم فيها على أرواح الشهداء ودعا للجرحى بالشفاء والمرابطين بالنصر والتمكين.





وقال: هؤلاء نسائنا وبناتنا الذين نفتخر بهم في كل المواقف ويكفي نساء الجوف فخرا أن فيهم سلوى التي اضطرت لحمل السلاح والدفاع عن نفسها وبيتها في مواجهة المليشيات.

وأختتم الحفل بكلمة راعي الحفل محافظ المحافظة اللواء امين الوائلي الذي هنأ فيها اليمنيين بعيد الاستقلال وشكر القائم على الحفل الشيخ الحسن بن علي أبكر وحيا صانعات التاريخ في محافظة الجوف.

هذا وتم تكريم 31 امرأة ممن كان لهن أدوار بارزة في مواجهة المليشيات في محافظة الجوف.

ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه في المنطقة.





الصحوة نت - متابعة خاصة