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مركزي عدن يوجه باستمرار صرف المرتبات

الأحد 04 ديسمبر 2016 01:33 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مركزي عدن يوجه باستمرار صرف المرتبات وثيقة رسمية

أكد مدير عام البنك المركزي بعدن خليل شيباني الاستمرار في صرف المرتبات ليوم 4 ديسمبر 2016 بحسب الإيرادات المتاحة.


وفي رسالة وجهها مدير عام فرع البنك الى مدير عام مكتب المالية وإلى أمناء الصناديق الوحدات الإدارية والحكومية بعدن أوضح أن البلاد تمر بأزمة سيولة خانقة لا تكفي مستحقات المحافظة الا بالحدود الدنيا، ووجه الوحدات الإدارية بالتنسيق مع مكتب المالية بعدن على ان تسلم الشيكات الى وحدة استلام الشيكات.


وحصل (الصحوة نت) على نسخة من التوجيه باستمرار الصرف والتي حددت الجهات المستفيدة في السلطة المحلية والسلطة المركزية والجارية.


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