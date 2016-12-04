الرئيس هادي يعود إلى عدن





عاد الرئيس عبد ربه منصور هادي ظهر اليوم الأحد الى العاصمة المؤقتة عدن.





وأعلن مدير مكتب الرئاسة، عبدالله العليمي، في تصريح مقتضب، أن الرئيس هادي غادر اليوم الإمارات متوجهاً إلى عدن، بعد مشاركته في مؤتمر الحفاظ على التراث الثقافي واحتفالات الإمارات بالعيد الوطني الـ45.





وعقب زيارة الرئيس الى الإمارات كان مصدر رئاسي أكد لـ"الصحوة نت" بأن الرئيس سيعود الى عدن عقب انتهاء زيارته لدولة الإمارات الشقيقة.





على ذات الصعيد.. قالت وسائل اعلام اماراتية اليوم الأحد، أن الرئيس عبدربه منصور هادي زار ميدان الكرامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبيل مغادرته، ووضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد وترحم على أرواح شهداء الإمارات.





يذكر أن الرئيس بدأ الخميس الماضي زيارة للدولة والتي تتزامن مع احتفالات الإمارات بيوم الشهيد واليوم الوطني الـ45.





المصدر | الصحوة نت