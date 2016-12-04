الرئيسية / آخر الأخبار

المليشيات تختطف مدير مكتب قاعدة طارق الجوية بتعز في إحدى مداخل مدينة إب

الأحد 04 ديسمبر 2016 11:57 ص
المليشيات تختطف مدير مكتب قاعدة طارق الجوية بتعز في إحدى مداخل مدينة إب نعمان الربادي

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح مدير مكتب قاعدة طارق الجوية بتعز في أحد مداخل مدينة إب وسط اليمن.


مصادر محلية أفادت بأن المليشيات اختطفت العقيد أمين نعمان الربادي يوم أمس الأول من نقطة شبان المدخل الجنوبي لمدينة إب.


وقالت المصادر بأن العقيد الربادي يعد من الضابط الذين لم يرضخوا لمطالب المليشيات ويحظى بإحترام وتقدير بين زملائه في قاعدة طارق الجوية.


ويوم الإثنين الفائت خطفت مليشيات الحوثي وصالح بمديرية السياني الضابط في ادارة أمن السياني صادق عبدالله اليوسفي واقتادته لسجن الامن السياسي بتهمة كيدية من احد اقاربه المقرب من المليشيات بالمديرية.


وتشهد محافظة إب انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة أبرزها جرائم القتل والإختطافات منذ سيطرة المليشيا على إب منتصف أكتوبر 2014م.






آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى