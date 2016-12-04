المليشيات تختطف مدير مكتب قاعدة طارق الجوية بتعز في إحدى مداخل مدينة إب

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح مدير مكتب قاعدة طارق الجوية بتعز في أحد مداخل مدينة إب وسط اليمن.





مصادر محلية أفادت بأن المليشيات اختطفت العقيد أمين نعمان الربادي يوم أمس الأول من نقطة شبان المدخل الجنوبي لمدينة إب.





وقالت المصادر بأن العقيد الربادي يعد من الضابط الذين لم يرضخوا لمطالب المليشيات ويحظى بإحترام وتقدير بين زملائه في قاعدة طارق الجوية.





ويوم الإثنين الفائت خطفت مليشيات الحوثي وصالح بمديرية السياني الضابط في ادارة أمن السياني صادق عبدالله اليوسفي واقتادته لسجن الامن السياسي بتهمة كيدية من احد اقاربه المقرب من المليشيات بالمديرية.





وتشهد محافظة إب انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة أبرزها جرائم القتل والإختطافات منذ سيطرة المليشيا على إب منتصف أكتوبر 2014م.



















