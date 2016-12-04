تعز: المليشيات تلجأ لاستهداف الأحياء السكنية بعد فشلها في إحراز أي تقدم في الجبهات

تمكن أبطال الجيش الوطني من صد هجوما عنيفا شنته مليشيات الحوثي والمخلوع في محيط معسكر التشريفات ومدرسة صلاح الدين وحي الدعوة شرق مدينة تعز فجر اليوم، وأجبروا من تبقى منهم على الفرار.





وشهدت مدينة تعز مساء أمس وفي الساعات الأولى من فجر اليوم هجوما واسعا شنته المليشيات على عدد من الجبهات لكنها لم تحقق أي تقدم يذكر ومنيت بخسائر فادحة.





ودارت اشتباكات عنيفة بين رجال الجيش الوطني باللواء 22 القطاع الثاني ( جبهة المحافظة) ومليشيا الحوثي والمخلوع في حي الدعوة ومحيط التشريفات شرق المدينة جراء محاولة تسلل لعناصر المليشيا مصحوبا بالقصف بقذائف الدبابات والهاوزر ومضادات الطيران من مواقع تمركزها في الحوبان وتبة سفتيل والقصر الجمهوري.





كما صد الجيش الوطني باللواء 22 القطاع الخامس حي الزنوج شمال المدينة هجوما مصحوبا بغطاء ناري كثيف، وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في شرق وشمال شرق وشمال وغرب المدينة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.





وتعرضت قلعة القاهرة وسط المدينة والأحياء السكنية شرق المدينة لقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستمر تساقط قذائف المدفعية والدبابات التي اطلقتها المليشيا على الأحياء السكنية. ويستمر استهداف المليشيات لوسائل النقل في طريق هيجة العبد بالمقاطرة جنوب تعز





وقتل في موجهات الليلة الفائتة 5 وأصيب 11 من عناصر المليشيات بينما أصيب 7 من رجال الجيش الوطني و3 من المدنيين.



















