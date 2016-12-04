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البيضاء: المقاومة تسيطر على مواقع الميليشيات في زمهر بطياب مديرية ذي ناعم

الأحد 04 ديسمبر 2016 01:23 ص
البيضاء: المقاومة تسيطر على مواقع الميليشيات في زمهر بطياب مديرية ذي ناعم

أكد القيادي في المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء الشيخ محمد سالم الطيابي مقتل واصابة ما لا يقل عن 10 من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح والسيطرة الكاملة على المواقع الذي تتمركز فيه الميليشيات الانقلابية في زمهر بطياب مديرية ذي ناعم.


ونسبت خدمة (الهدهد نيوز) للطيابي أن المقاومة استهدفت طقم في المحتد بالقرب من المجنة كان قادما لتعزيز المليشيات، كما استهدفت عربة PMP بقذيفة ار بي جي توقفت بعدها عن القصف بعد هجوم كبير لأبطال المقاومة الليلة.


وأصيب في العملية المقاوم عبدربه نجل القائد محمد سالم الطيابي.

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