شبوة: مصدر مسؤول ينفي ما تناقلته وسائل الاعلام حول ميناء بالحاف بشبوة

نفى مصدر مسؤول في محافظة شبوة الانباء التي تحدثت عن استرداد ميناء بالحاف من القاعدة، وقال سالم صائل الخليفي مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة أن ما أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة وهي إشاعات كاذبة.





وأكد صائل في حديثة ليمن شباب نت أن أبناء شبوة بادروا عقب انسحاب الالوية المكلفة بحماية مشروع الغاز الطبيعي المسال وقاموا بتشكيل لجان شعبية من أبناء المنطقة للمحافظة على هذا المشروع الذي هو منجز لشبوة والوطن عامة.





واشار صائل إلى أن أبناء رضوم وعقب انسحاب الجيش في مطلع عام 2015م سارعوا في تشكيل اللجان وبالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة لحماية المشروع وعدم السماح لأي مجاميع مسلحة من التواجد فيه.





وكشف صائل ان القوات التي وصلت يوم أمس هم أفراد المقاومة الذين تلقوا تدريبات من قبل قوات النخبة في حضرموت وتم تزويدهم بالأسلحة لإعادة تمركزهم في عدد من النقاط واستلام عدد من المواقع.





وطالب وسائل الإعلام المحلية والدولية تحري المصداقية في نقل الاخبار والبحث عن المعلومة من مصدرها، شاكرا أفراد المقاومة من أبناء مديرية رضوم على كل الجهود التي بذلوها لحماية هذه المنشأة العملاقة.