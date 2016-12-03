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مقتل وإصابة 16 عنصراً من المليشيات في تعز وصد محاولات تقدم في عدد من الجبهات

السبت 03 ديسمبر 2016 11:02 م الصحوة نت | خاص
مقتل وإصابة 16 عنصراً من المليشيات في تعز وصد محاولات تقدم في عدد من الجبهات

 

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من صد محاولة تقدم لمليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة الزنوج شمال المدينة.

 

وحسب المصادر فإن الجيش والمقاومة تصدا للمحاولة وسط غطاء ناري كثيف من قبل مدفعية الجيش والمقاومة.


وأكدت المصادر سقوط 5 قتلى و11 جريحاً من المليشيا الانقلابية جراء المواجهات التي دارت.

 

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من احباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي والمخلوع في المكلكل وصاله واجبروهم على التراجع والانسحاب .

 

على ذات الصعيد.. واصلت مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها للأحياء السكنية في مدينة تعز ما أسفر عن اصابة 3 مدنيين اليوم السبت.

 

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع حشد مقاتليها الى تعز بعد الخسائر الكبيرة التي تلقتها خلال الأيام الماضية.


المصدر | الصحوة نت

 

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