اللواء فاضل يزور المستشفى العسكري شرق المدينة ويوجه بسرعة استئناف العمل

زار قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل صباح اليوم السبت مستشفى العسكري شرق المدينة .

واطلع اللواء فاضل من مدير المستشفى والفريق والكادر الطبي على الاضرار التي لحقت بالمستشفى العسكري نتيجة القصف الذي طاله من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع الذي يعتبرون اعداء الحياة والانسانية.

ووجه اللواء فاضل لضرورة استكمال ترميم اقسام المستشفى بأسرع فترة ممكنه حتى يتسنى له استيعاب الجرحى ومعالجة المصابين والمرضى .

وثمن فاضل دور ابطال الجيش الوطني والمقاومة الذين كان لهم دوراً بارزاً في الحفاظ على ادوات والاجهزة الطبية في المستشفى .