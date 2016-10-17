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اعتذار يمني عن ترأس القمة العربية القادمة بسبب الحرب

الأثنين 17 أكتوبر 2016 01:23 ص الصحوة نت- متابعات:
اعتذار يمني عن ترأس القمة العربية القادمة بسبب الحرب

 

اعتذر اليمن عن ترؤس الدورة الـ 28 للقمة العربية المقبلة بسبب الأوضاع غير المواتية التي تمر بها البلاد جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على عدد من المحافظات .

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري أبلغ مساء الأحد، امين عام الجامعة الدكتور أحمد أبو الغيظ في رسالة شفهية الاعتذار ومبرراتها من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي متضمنة الأسباب التي فرضتها التحديات القائمة في اليمن .

وتناول اللقاء صعوبة الأوضاع في اليمن خاصة مع استمرار تعنت الميليشيا الانقلابية واستمرارها في افشال أي تحركات لإحلال السلام في اليمن والعودة للمسار السياسي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية فإن الأمانة العامة ستجري اتصالاتها في هذا الشأن وفقًا لأحكام الميثاق حول الرئاسة الدورية المقبلة للقمة.

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