عدن: بالصور وقفة احتجاجية للتنديد بعمليات الإخفاء القسري والتعذيب التي طالت العشرات من المواطنين

نفذ عشرات الناشطين والحقوقيين وقفة احتجاجية أمام مدخل منطقة معاشيق -التي يقع فيها قصر الرئاسة بالعاصمة المؤقتة عدن- صباح اليوم السبت للتنديد بعمليات الإخفاء القسري والتعذيب التي طالت العشرات من المواطنين، والإجراءات غير القانونية التي تتخذ بحق المئات من نزلاء السجن المركزي وبقية السجون المختلفة.

وطالب المشاركون في الوقفة من السلطات الأمنية بعدن السماح بتوفير محامين للمعتقلين في السجن المركزي بالمنصورة، وكذا الكشف عن مصير المخفيين قسرا لدى الحزام الأمني وإدارة الأمن العام.

وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية الثالثة من نوعها والتي دعا لها فريق متابعة شؤون المعتقلين والمخفيين قسريا.











